Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

16.03.2022 20:55
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Son dakika politika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna- Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti. Erdoğan, Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi. Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.


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Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika


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