Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz.
01.12.2021 15:23
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem 1 derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen ünvanıyla görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlerimize ilave 1 derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artış yapacağız." - ANKARA
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