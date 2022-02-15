Son dakika haber! Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti - Son Dakika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti.
Ahmet Davutoğlu, kayınpederi Misge'nin vefat haberini haberini, Twitter hesabından duyurdu. Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.SİYASETÇİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taziye mesajı yayımlayarak Davutoğlu ailesine başsağlığı diledi. Akşener, yayımladığı taziye mesajında "Başınız sağ olsun Ahmet Bey… Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, Sare Davutoğlu hanımefendiye, ailenize ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vefat haberinin ardından taziye mesajı yayımladı. Karamollaoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi, Sare Davutoğlu Hanımefendi'nin muhterem babaları Hulusi Misge'ye Allah'tan rahmet, Ahmet Bey ile Sare Hanım'a ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yayımladığı taziye mesajında Davutoğlu ailesine başsağlığı diledi. Babacan Twitter hesabından, "Kıymetli Sare Davutoğlu'nun babası, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Bey'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, merhumun yakınlarına ve ailesine sabır diliyorum" mesajını paylaştı.
Kaynak: DHA
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