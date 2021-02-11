Son dakika haberi | Destici: Mücadelemiz, bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir - Son Dakika
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Son dakika haberi | Destici: Mücadelemiz, bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir

Son dakika haberi | Destici: Mücadelemiz, bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir

11.02.2021 01:27

Bir son dakika haberine göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında şehit olan 2 asker için başsağlı dileğinde bulunarak, "Devletimizin, güvenlik güçlerimiz eliyle terörün tüm unsurlarına karşı topyekun sürdürdüğü mücadele, bir tek vatan haini ve bir tek terörist kalmayana dek devam...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında şehit olan 2 asker için başsağlı dileğinde bulunarak, "Devletimizin, güvenlik güçlerimiz eliyle terörün tüm unsurlarına karşı topyekun sürdürdüğü mücadele, bir tek vatan haini ve bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada, 2 askerin şehit olması ve 4 askerin de yaralanması üzerine yazılı açıklama yaptı. Şehit ve yaralı haberini üzülerek öğrendiğini kaydeden Destici, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu tür hain, kahpe terör saldırıları; güvenlik güçlerimizin hem ülke sınırlarımız içerisinde hem dışında kararlılıkla sürdürdükleri harekatlara engel olamayacak ve inkıtaya uğratamayacaktır. Devletimizin, güvenlik güçlerimiz eliyle terörün tüm unsurlarına karşı topyekün sürdürdüğü mücadele bir tek vatan haini ve bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir" ifadelerini kullandı.Güvenlik güçlerine Allah'tan yardım duasında bulunan Destici, Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Son dakika haberi | Destici: Mücadelemiz, bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Destici: Mücadelemiz, bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir - Son Dakika
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