Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Lübnan ile Körfez Ülkeleri arasında yaşanan sorunlar yüzünden üzüntü duyuyoruz " dedi. - BEYRUT

Son Dakika › Politika › Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında 'Lübnan ile Körfez... - Son Dakika

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