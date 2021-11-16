Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Lübnan ile Körfez... - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Lübnan ile Körfez...
16.11.2021 14:53
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Lübnan ile Körfez Ülkeleri arasında yaşanan sorunlar yüzünden üzüntü duyuyoruz " dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Lübnan ile Körfez Ülkeleri arasında yaşanan sorunlar yüzünden üzüntü duyuyoruz " dedi. - BEYRUT
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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