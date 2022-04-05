Son dakika haber! Fahrettin Altun:  Cumhurbaşkanımızın gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Fahrettin Altun:  Cumhurbaşkanımızın gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor

05.04.2022 00:53
Son dakika haber! Fahrettin Altun:  Cumhurbaşkanımızın gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diplomasi görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız lider diplomasisine hız kesmeden devam ediyor. Bugün de Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Kazakistan ve Sırbistan liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri geliştirecek adımları ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konuları istişare etti. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor. Büyüyen diplomatik ve insani kapasitesiyle Türkiye'nin önemi, krizlerin çözümü için sunduğumuz yapıcı ve gerçekçi katkılarla daha iyi anlaşılıyor. Dünyanın, Türkiye'nin dostluğunun insanlık için sağlayacağı kazanımların farkına varması milletimiz için iftihar vesilesidir. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği, 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' anlayışıyla, bundan sonra da barış, istikrar, diyalogu teşvik etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.


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Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Fahrettin Altun:  Cumhurbaşkanımızın gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor - Son Dakika


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