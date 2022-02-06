Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması - Son Dakika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mevcut iktidarın mutlaka değişmesi lazım. Ancak diğer taraftan dönüyorsun bu muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyete sahip insanlar var. Şimdi de önümüzdeki günlerde 6 tanesi bir araya geleceklermiş. Belli bir mutabakat imzalayacaklarmış da bir şey yapacaklarmış da... Bu zihniyetle, bu iş batırma belgeleriyle 6'nız değil 16'nız bir araya gelse gene de bir şey yapamazsınız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Türkiye'nin ekonomisinin kötü yönde gittiğini ifade eden Erbakan, "Milli Görüşçüler olarak yoksulluğa, geçim derdine çok büyük önem veriyoruz. Ocak ayında enflasyon rakamları açıklandı. Adeta iktidar partisinin bir birimi gibi hareket eden Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı orana göre dahi Türkiye'de yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 48,69 seviyesine geldi. Yani TÜİK'in resmi olarak açıkladığı enflasyonla dahi asgari ücrete yapılan zam daha insanların eline geçmeden buhar oldu gitti. Neden; çünkü yıllık enflasyon yüzde 50. Siz 'bir sene için asgari ücrete zam yaptım' diye böbürleniyordunuz ancak yapmış olduğunuz zam sizin kendi biriminiz olarak çalışan TÜİK'in resmi enflasyon oranına göre dahi buhar oldu, yok oldu bitti" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA GRUPLARI YILLIK ENFLASYONU YÜZDE 115 HESAPLIYOR'Erbakan, açıklanan enflasyon oranının son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti: "Bir de tablonun diğer bir acı tarafı var. Bağımsız araştırma gruplarının, akademisyenlerin ortaya koyduğu ve gerçek enflasyona çok daha yakın olan bir diğer oran. Yüzde 115 olarak hesaplıyor, bağımsız araştırma grupları Türkiye'deki yıllık enflasyonu. Aylık enflasyon yüzde 15,52. Aylıkla yıllığı karıştırmayın. Aylık enflasyonumuz zaten yıllık enflasyon kadar olmuş. Yüzde 15,52 aylık enflasyon, yüzde 115 de yıllık enflasyon. Bunun manası işçiye, memura, emekliye yapılan bütün maaş zamlarının hepsi buhar oldu, uçtu gitti ve işçi, memur, emekli yine açlığa, yine sefalete mahkum edildi. Bu ortamda elbette yoksulluk olur. Elbette geçim sıkıntısı olur. Elbette ki insanlar açlık çekerler, fakirlik çekerler. Bizi kıskanan ülkelerde enflasyon ne kadar? Bizi kıskanıyor dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri 'nde (ABD) enflasyon yüzde 7. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 5. Almanya 'da yüzde 5,3, Fransa 'da yüzde 3,4, bizi kıskanan diğer bir ülke İtalya 'da ise yüzde 4,2."'6'NIZ DEĞİL 16'NIZ BİR ARAYA GELSE YİNE DE BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ'

Partisinin vaatlerinden bahseden Fatih Erbakan, "Bu iktidarı değiştireceğiz ama yerine kimi getireceğiz? Bu malum muhalefet partilerini mi? Şu malum Ana Muhalefet Partisi'ni, CHP'yi mi? Şu her akşam televizyonlarda cilalayıp parlattıkları yeni kurulan partileri mi getireceğiz? Aman ha aman, sakın ha sakın. Neden böyle diyorum? Takmışlar kafayı bir parlamenter sisteme. Gece parlamenter sistemle yatıyor, gündüz parlamenter sistemle kalkıyorlar. Yok güçlendirilmiş parlamenter sistem, yok benim ki daha güçlü parlamenter. Sanki bütün işin sıkıntıları, sebebi sistemmiş gibi. Biz bunlara partimizi kurduğumuz günden beri diyoruz ki; 'Bırakın bu işleri. Mesele sistem meselesi değil. Mesele zihniyet meselesi.' Mevcut iktidarın mutlaka değişmesi lazım. Ancak diğer taraftan dönüyorsun bu muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyete sahip insanlar var. Şimdide önümüzdeki günlerde 6 tanesi bir araya geleceklermiş. Belli bir mutabakat imzalayacaklarmış da bir şey yapacaklarmış da... Bu zihniyetle, bu iş batırma belgeleriyle 6'nız değil 16'nız bir araya gelse gene de bir şey yapamazsınız" diye konuştu.