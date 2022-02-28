Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret

28.02.2022 20:50
Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara'ya dönerken Bilecik'in Bozüyük ilçesine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara'ya dönerken Bilecik'in Bozüyük ilçesine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Bursa'dan Ankara'ya giderken bakanlığı döneminde yapılan Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'na uğrayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, burada tekvando, basketbol ve hentbol antrenmanı yapan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Bir süre spor yapan gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, gençler ve ailelerine 'Bu salon sizlere emanet' diyerek ilçeden ayrıldı. - BİLECİK

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Mehmet Kasapoğlu, Bilecik, Ankara, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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