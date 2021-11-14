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Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Özel İdaresi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Özel İdaresi toplantısında konuştu Açıklaması

14.11.2021 13:55
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Özel İdaresi toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimsenin aklına gelmeyecek, hayalinden geçmeyecek işleri yaptıklarını belirterek, "Kimsenin zihninde bile tartışamayacağı dönüşümleri, gelişimleri ve devrimleri gerçekleştirdik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimsenin aklına gelmeyecek, hayalinden geçmeyecek işleri yaptıklarını belirterek, "Kimsenin zihninde bile tartışamayacağı dönüşümleri, gelişimleri ve devrimleri gerçekleştirdik. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizden aldığı güç ve burada tam da ülkemizin olması gerektiği gibi elinin tersiyle itti ve bu ülkede hem birliği hem de kardeşliği oluşturdu." dedi.

Bakan Soylu, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, ???????İl Özel İdaresi Meclis Toplantısı'na katıldı.

Burada meclis üyelerine seslenen Soylu, 20 yıldır Türkiye'nin altyapı yatırımlarının önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Şimdi burada huzur olduğunu dile getiren Soylu, şunları paylaştı:

"Huzur olan yerde yatırım var, huzur olan yerde eğitim var. Huzur olan yerde sağlık, umut, gelecek var. Biz 21. yüzyılın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük devrimler gerçekleştirdik. Kimsenin aklına gelmeyecek, hayalinden geçmeyecek işleri yaptık. Kimsenin zihninde bile tartışamayacağı dönüşümleri, gelişimleri ve devrimleri gerçekleştirdik. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizden aldığı güç ve burada tam da ülkemizin olması gerektiği gibi elinin tersiyle itti ve bu ülkede hem birliği hem de kardeşliği oluşturdu. Bütün bunlarla birlikte elbette ki hem yatırım hem kardeşlik hem de gelecek ikliminin oluştuğu bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız."

Soylu, etraflarındaki coğrafyayı bu duruma düşürenin Batı olduğunu vurgulayarak, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlar'ı bir şekilde kaosun içerisine düşürmek, bazılarını savaş ve çatışma cenderesinin içerisine düşürebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin bu duruma düşmediğini ifade etti.

"İnsanlar köylerine tekrar geri dönmeye başladı"

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tunceli'den Şırnak'a kadar, Diyarbakır'ın köylerinden Hakkari'nin köylerine kadar, buralarda köylerin boşaltılması söz konusuydu. Şimdi tam tersi oldu. İnsanlar köylerine tekrar geri dönmeye başladı. Bu bizim eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçişimizdeki en büyük avantajlardan birisi olarak önümüzde durmaktadır. Yani biz geriye gitmiyoruz, tam tersi. Avrupa ve Batı ile olan makasımızı tam 300 yıldır açtılar. Şimdi biz bunu yavaş yavaş kapıyoruz ve gelecek nesillere altyapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Yolları, barajları, üniversiteleri, 81 vilayetimizde üniversite var, savunma sanayisi, Türkiye'nin her tarafında üretimi olan ve bütün bunlarla birlikte özgürlüğünü, hürriyetini, demokrasisini o günden bugüne kadar daha ileri getirmiş bir Türkiye bırakıyoruz gelecek nesillerimize. Etrafımızdaki coğrafyayla ve dünyayla aramızdaki makası kendi lehimize kapatıyoruz. Bu bizim için önemli. Bizim yapmamız ve sizin yapmanız gereken 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Bunlar bakidir, biz bu hedeflerimize doğru yürüyeceğiz."

Süleyman Soylu, bazen haksızlıklarla karşılaştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Seçimler oluyor, belediyeler çok doğal olarak parti değiştiriyorlar. Diyorlar ki 'beni engelliyorlar'. Nasıl engelliyoruz? Paranda bir kesinti var mı? Hiçbir kesinti yok. Milyarlarca lira her belediyeye nasıl gidiyorsa her siyasi partinin belediyesine de aynı şekilde gidiyor ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek, yatırım yapamamasının bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaylığa kaçanlar var. Siz az gelirle fazla iş yapıyorsunuz. Bazıları fazla gelirle az iş yapıyor ve kabahati de hükümete bulmaya çalışıyorlar. Senin parandan kesinti yapılıyor mu? Yok böyle bir şey. Tam tersi fazlasıyla geliyor."

"2022 yılı da İl Özel İdareleri açısından hamle yılı olacak"

2022'nin yatırım yılı olacağını belirten Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2022 yılı da özellikle İl Özel İdareleri açısından söylüyorum, hamle yılı olacaktır. 2022, İl Özel İdareleri açısından büyük bir yatırım yılı olacaktır. Burada size bir rakam vereyim, yaklaşık, bizim İl Özel İdarelerinin borcu toplam 2019 yılında 1.8 milyar, 51 vilayette borcu vardır şu anda, borcunu biz 900 milyona kadar düşürdük. Hem yatırım yaptık hem de tüm İl Özel İdarelerimizin rahat hareket edebilmelerini ortaya koyabilmek için borcumuzu 900 milyona kadar düşürdük. Şimdi önümüzdeki yıl 2022 yılında inşallah yatırım yapabilme kabiliyetimizi elde ettik."

Toplantıya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve üyeler de katıldı.

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Özel İdaresi toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Özel İdaresi toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Özel İdaresi toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Özel İdaresi toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Özel İdaresi toplantısında konuştu Açıklaması

Süleyman Soylu, Adıyaman, Yatırım, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Özel İdaresi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Özel İdaresi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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