İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ve Bingöl illerinde 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarman komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi. - ANKARA