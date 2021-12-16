Son dakika haber: İYİ Parti'li Usta: İktisadi temeller oluşturulmadan kararlar alınıyor - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin, "Hiçbir şekilde iktisadi temeller oluşturulmadan alınan bu kararların ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı hep beraber görüyoruz" dedi.

İYİ Parti'li Erhan Usta, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ilgili kararını değerlendiren Usta, "Politika faizi 100 baz puan düşürülerek, yüzde 14 oldu. Bu daha önceki yapılan iletişim çerçevesinde beklenen bir karardı. Tabii beklenen olması doğru bir karar olduğu anlamına gelmiyor. Bir miktar daha önce piyasa bunu satın almıştı. Türkiye'de faizler son derece yüksek. Bu faizler gerekli ekonomik ortam hükumet tarafından oluşturulup, mutlak surette aşağı çekilmeli. Türkiye'de herkes bu konuda mutabık. Hiçbir şekilde iktisadi temeller oluşturulmadan alınan bu kararların ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı hep beraber görüyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti'li Usta, piyasa mekanizmasının işletilmesi gerektiğini belirterek, "Şu anda Türkiye ekonomisini polisiye tedbirlerle yöneten bir iktidar var. Polisiye tedbirle ne kadar sürdürebilirsiniz? Her karar şu anda ekonomideki güvensizliği azaltmıyor, bir miktar artırıyor. Hükumet bunu görmüyor. Polisiye tedbirlerle bir yere varmak doğru değil" dedi.'SORUMLU AÇIKLAMALAR YAPILMIYOR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları arasında çelişki olduğunu savunan Usta, "Nebati Bakan söyledi; 'Dışarıdan herhangi bir saldırıyla karşı karşıya değiliz. Dışarıdan atak yok, döviz talebi bireyler ve firmalardan geliyor' dedi. Nebati Bakan, Sayın Erdoğan'ın 'dış güçler' tezini çürütecek açıklama yaptı. Sorumlu açıklamalar yapılmıyor. Hazine ve Maliye Bakanı'nın kardeşi açıklama yapıyor. Böyle bir şey olur mu? Dünyanın neresinde görülmüş? Aklın, bilimin kaybolduğu bir ortamda ekonomi yönetilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Usta, Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti temsilcileriyle ekonomik gelişmelere ilişkin toplantı yaptığını da hatırlatarak, "Ekonomi masası olarak yan yana geldik. Durum değerlendirmesi yaptık. Türkiye ekonomisinin ciddi sıkıntıda olduğu konusunda şüphe yok ancak hükumete 'Şunları yapın, bunları yapın' diye önermenin çok fazla anlamı olmadığını düşünüyoruz ama şunu söylüyoruz; aklı selime davet ediyoruz. Bu yol yol değil. Enflasyon çok yükseğe doğru koşuyor. İstikrar ciddi risk altında" dedi.