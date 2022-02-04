Üye Girişi
Son dakika haber: Kadıköy Belediye Başkanı'ndan tarihi istasyonlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye 6 yeni soru - Son Dakika

Son dakika haber: Kadıköy Belediye Başkanı'ndan tarihi istasyonlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye 6 yeni soru

04.02.2022 18:07
Son dakika haber: Kadıköy Belediye Başkanı'ndan tarihi istasyonlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye 6 yeni soru

Son dakika politika haberi: Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye 6 yeni soru yöneltti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye 6 yeni soru yöneltti.

Tarihi tren istasyonlarının Kadıköy Belediyesi'ne verilmesi çağrısını yenileyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bu istasyonları ne olarak kullanmayı planlıyorsunuz? İşletmeye vermek için düşündüğünüz vakıf ya da dernek var mı? Kiralama yöntemi olarak neyi yöntem seçtiniz" diye sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'nin sessizliğinden dolayı eleştirilerde bulunan Başkan Odabaşı, "Sonuç alana kadar devam edeceğiz. Onlar sessizliklerini korusa da mücadelenin ilk ayağını kazandığımızı düşünüyoruz. Eminiz ki, şimdi tarihi istasyonların restorasyonlarını yapmak için çalışıyorlar sessiz sessiz. Yakında çıkıp, 'biz zaten yapacaktık' diyecekler. Bu da bir kazanım. En nihayet derdimiz üzüm yemek" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, "Eğer bakanlık ya da Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başlamış ise, buraları kimin, ne olarak kullanacağını da planlamış olması gerek. Restorasyon projelerini hazırladığınızı varsayarak, bu istasyonları ne zaman restore etmeye başlayacaksınız, ne olarak kullanmayı planlıyorsunuz, Bakanlık ya da genel müdürlük uhdesinde mi işletilecek, kamu yararı anlayışınıza uygun olarak, işletmeye vermek için düşündüğünüz vakıf ya da dernek var mı, kiralama yöntemi olarak neyi yöntem seçtiniz" şeklinde sorular yöneltti. - İSTANBUL

Son dakika haber: Kadıköy Belediye Başkanı'ndan tarihi istasyonlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye 6 yeni soru

YORUMLAR
500

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi, Restorasyon, Kadıköy, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Kadıköy Belediye Başkanı'ndan tarihi istasyonlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye 6 yeni soru - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:38 Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 18:14:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Kadıköy Belediye Başkanı'ndan tarihi istasyonlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD'ye 6 yeni soru - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement