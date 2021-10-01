Son dakika haber! KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu: "10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz" - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Yılda bin gence mesleki eğitim vererek 10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz" dedi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ve Eğitim ve Kültür Ataşesi Rauf Ataöv'le birlikte Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Turizm ve eğitim sektörlerinin faaliyetlerine başlamasıyla birlikte pandeminin KKTC ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin hafiflediğini kaydeden Bakan Amcaoğlu, temel eğitimde 53 bin öğrenci ve 6 bin öğretmenin yüz yüze eğitime geçtiğini aktardı. Ekonomilerin gelişiminde meslekli çalışanın önemine dikkat çeken Bakan Amcaoğlu, "Yılda bin gence mesleki eğitim vererek 10 yılda 10 bin meslekli genç yetiştirmek istiyoruz. 14 ay olan askerlik süresini meslek lisesi mezunlarına 12 aya indirince mesleki eğitime olan ilgi de arttı" dedi. Amcaoğlu, KKTC'de işletmelerle iş garantili eğitim protokolleri gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

ATO Başkanı Baran, Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu Ankara iş dünyası olarak desteklediklerini belirterek, "Ekonomisi güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Ankara Ticaret Odası olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" dedi.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "Birleşmiş Milletler'in eşit olarak kabul ettiği Ada'daki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değildir" dediğini hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının egemen ve eşit statüsünün uluslararası platformda dile getirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede Baran'a ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş eşlik etti. - ANKARA