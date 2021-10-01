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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti

01.10.2021 15:16
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos'ta görevini Ziya Selçuk'tan almıştı. 2017-2018 yılları arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve 2018-2021 tarihleri arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mahmut Özer, 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılının ilk Genel Kurulunda yemin etti.

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti - Son Dakika
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