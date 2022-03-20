Son dakika haber! Rus askerleri kendilerini protesto eden Ukraynalıları darp ederek gözaltına aldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Rus askerleri kendilerini protesto eden Ukraynalıları darp ederek gözaltına aldı

20.03.2022 22:08
Son dakika haber! Rus askerleri kendilerini protesto eden Ukraynalıları darp ederek gözaltına aldı

Son dakika haberi... Ukrayna'da Rus işgaline karşı Berdyansk kentinde sokağa çıkan sivillerden bazıları Rus askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Ukrayna'da Rus işgaline karşı Berdyansk kentinde sokağa çıkan sivillerden bazıları Rus askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna'nın birçok kentinde Rusya karşıtı protestolar devam ediyor. Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde yer alan Berdyansk kentinde bir grup sivil, Rusya'nın saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Yürüyüş yapan halk aynı zamanda savaş karşıtı sloganlar atarken, bazı göstericilerin kent merkezindeki meydanda toplanmak istemesinin ardından Rus askerleri meydanı çevreledi. Siviller, Rus askerlerinin oluşturduğu zinciri kırarak alana girmeye çalışırken, bu kez Rus askerleri sivillere karşı şiddet uyguladı. Bazı Ukraynalıların yerlerde süründüğü ve aralarında kadınların da bulunduğu birçok kişinin darp edilerek gözaltına alındığı görüldü. - KİEV

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Rus askerleri kendilerini protesto eden Ukraynalıları darp ederek gözaltına aldı - Son Dakika


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