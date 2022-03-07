Son dakika haber! Rus güçleri, Vinnitsa'da havaalanını vurdu: 9 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber! Rus güçleri, Vinnitsa'da havaalanını vurdu: 9 ölü

07.03.2022 13:03
Son dakika haber! Rus güçleri, Vinnitsa'da havaalanını vurdu: 9 ölü

Gelen son dakika haberine göre Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Vinnitsa bölgesinde bulunan havaalanına gerçekleştirdiği saldırıda 5'i sivil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Vinnitsa bölgesinde bulunan havaalanına gerçekleştirdiği saldırıda 5'i sivil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, dün akşam saatlerinde Rus askerleri, Ukrayna'nın Vinnitsa bölgesinde bulunan bir havaalanını vurdu. Ukrayna Acil Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus güçlerinin Vinnitsa kentinde Gavrişevka köyünde bulunan havaalanına saldırmasının ardından 15 kişi enkaz altından çıkarılırken, 4'ü asker, 5'i sivil olmak üzere 9 kişi ise hayatını kaybetti. - KİEV

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Ukrayna, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Rus güçleri, Vinnitsa'da havaalanını vurdu: 9 ölü - Son Dakika


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