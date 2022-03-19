Son dakika haber... Rusya, Mikolayiv'de askeri üsse saldırdı - Son Dakika
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Son dakika haber... Rusya, Mikolayiv'de askeri üsse saldırdı

19.03.2022 17:51
Son dakika haber... Rusya, Mikolayiv'de askeri üsse saldırdı

Son dakika habere göre Rusya, Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde askeri bir üsse saldırı gerçekleştirdi.

Rusya, Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde askeri bir üsse saldırı gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 gün boyunca aralıksız sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Rusya, bugün de Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde askeri bir kışlaya saldırı gerçekleştirdi. Saldırıya uğrayan 79. Hava Alayı'ndaki can kaybına ilişkin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, kışlaya saldırı olduğunu doğrularken, "İşimizin başındayız. İşgalciler roketlerle, uyuyan askerlerimizi vurdular. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Konu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden resmi açıklama bekliyorum. Biz hazırlığımızı yapıyoruz, gıda maddelerinin sevkiyatını yapıyoruz, insanları tahliye ediyoruz. Köylerimizi işgalcilerden koruyoruz ve geri itiyoruz. Bu konu hakkında da fazla konuşmak istemiyorum. İlerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Savunma sistemlerini aktifleştiremedik"

Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkeviç ise askeri bilgileri paylaşamayacağının altını çizerek, "Füzeler yanımızda bulunan Herson şehrinden ateşlendi. Kısa mesafe olduğundan dolayı siren çalmaya, savunma sistemlerini aktifleştirmeye yetişemedik. Biz sistemi aktifleştirene kadar bombalama çoktan başlamıştı. Bombaların düştüğü binaların bazıları boştu. Daha fazla bilgi veremem çünkü bu askeri bilgidir ve sizinle paylaşamam" dedi. - MIKOLAYIV

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Ukrayna, Saldırı, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Rusya, Mikolayiv'de askeri üsse saldırdı - Son Dakika


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