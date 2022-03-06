Son dakika haber: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik"

06.03.2022 21:45
Son dakika haber: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik"

Son dakika habere göre Ukrayna'daki birçok kentte sivillerin tahliye edilmesi yönünde ilan edilen ateşkese Rusya'nın uymadığını savunan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik" dedi.

Ukrayna'daki birçok kentte sivillerin tahliye edilmesi yönünde ilan edilen ateşkese Rusya'nın uymadığını savunan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki 2'nci tur müzakerelerin ardından insani koridor için uzlaşı sağlanan geçici ateşkes çatışmalar nedeniyle son 2 gündür ihlal ediliyor. Mariupol'daki tahliyelerin ateşkesin ihlali nedeniyle durmasının ardından Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk açıklama yaptı. Ateşkese rağmen sivillerin tahliye edilemediğini ifade eden Vereşuk, "Ukrayna tarafı bir kez daha Mariupol'da insani bir koridor açmayı kabul etti. İnsanların toplanmasının saat 09.00'dan 11.00'e kadar gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak yaklaşık 09.20'de saldırı başladı" dedi.

İnsani yardım konvoylarının hazırlandığını, fakat Zaporijya'dan Mariupol'e giden konvoya Ruslar tarafından ateş açıldığını iddia eden Vereşuk, "Ruslar, insani yardım konvoyumuzun gideceği yola yine alaycı bir tavırla ateş açtı. Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik" dedi. Mariupol Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle tahliyelerin durdurulduğu ifade edilmiş, "Yerel sakinlerin bulunduğu tahliye otobüsleri bugün kentten ayrılamadı. Çünkü Ruslar yeniden toplanmaya ve şehri bombalamaya başladı. Bu gibi durumlarda insanları tahliye etmek oldukça risklidir" denilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden tahliye tepkisi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada ise, "Mariupol'da insanlar çaresizce terör içinde yaşıyorlar. Bugünkü tahmini 200 bin kişiyi tahliye etme girişimi başarısız oldu. Başarısız girişimler, çatışmanın tarafları arasında ayrıntılı ve işleyen bir anlaşmanın olmadığını gösteriyor. Taraflar arasında bir ateşkes anlaşmasının veya uygulanmasının garantörü değiliz ve olamayız. Tarafsız bir insani yardım aracı olarak, sivillerin güvenli geçişi konusunda taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırıyoruz. Sivillerin güvenliğe ihtiyacı var" ifadelerine yer verilmişti. - KİEV

YORUMLAR
500
Mariupol'de çatışmalar nedeniyle tahliyeler yeniden durdu Mariupol'de çatışmalar nedeniyle tahliyeler yeniden durdu Mariupol'de geçici ateşkes başladı! Sivillerin tahliyeleri durduruldu Mariupol'de geçici ateşkes başladı! Sivillerin tahliyeleri durduruldu

Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik' - Son Dakika


Son Dakika
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
21:19 Sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 21:51:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement