Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var" - Son Dakika
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Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var"

01.03.2022 04:32
Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var"

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşı Ukrayna tarafı batılı müttefiklerle istişarelere devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Kuleba, sosyal medya hesabından görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulundu. Rus saldırılarına karşı Ukrayna'nın daha fazla destek ve silaha ihtiyaç olduğunun altını çizen Kuleba, "Görüşmemizde ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini iletti. Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım. Blinken, birinci ve ikinci yaptırımlardan daha fazlasının olacağını doğruladı. Daha ileri seviyede adımlar atılması üzerine anlaştık" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var" - Son Dakika
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