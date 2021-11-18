Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkılarının göz ardı edilmeyecek boyutlarda olduğunu belirterek, "6 ilde daha yapımı süren 10 projemiz var. Projeler bittiğinde ekonomiye 10,8 milyar lira katkı sağlamanın yanı sıra 146,2 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, planladıkları 25 lojistik merkezden 12'sini işletmeye aldıklarını söyledi.

Artık TÜRASAŞ'ın ürettiği Milli Elektrikli Tren setlerini hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanacaklarını açıklayan Karaismailoğlu, bugüne kadar toplam 313,7 kilometre kent içi raylı sistem hattını hizmete sunduklarını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, 4 ilde üstlendikleri 7 metro projesiyle ülke ekonomisine 21,75 milyar lira katkı sağladıklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 988 milyon yolcu taşındı. Zamandan 305 milyon saat, yakıttan 282 bin ton tasarruf ettik. Karbon emisyonunda 156 bin ton azalma sağladık. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda. 6 ilde daha yapımı süren 10 projemiz var. Projeler bittiğinde ekonomiye 10,8 milyar lira katkı sağlamanın yanı sıra 146,2 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edeceğiz. Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerimizde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülürken, karbon emisyonunda 73 bin ton azalma olacak."

TÜRASAŞ ile yerli üretim altyapı kapasitesini geliştirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, raylı sistemler sektöründe milli tasarıma sahip ürünleri geliştirip dünya pazarına açtıklarını ve yüksek marka değerine kavuşturduklarını dile getirdi. Adil Karaismailoğlu, "Milli Tren Setleri üretimi çalışmalarından edinilen tecrübelerle 225 kilometre/saat hızında Tren Seti Proje çalışmalarına başladık. Prototipi 2022'de tamamlamayı ve 2023'te seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. 2035'e kadar yaptığımız planlamada demir yolu araç ihtiyacımız 17,4 milyar avroluk, TCDD'nin 2050'ye kadarki raylı sistem araç ihtiyacı da 15 milyar avroluk bir maliyet getiriyor. Buna göre üretim planlamalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

"Mobil abone sayısı 84,6 milyona çıktı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, haberleşmede, sektörün serbestleşmesi sayesinde ve yapılan yatırımlarla pazarda istikrarlı bir büyüme sağladıklarını, sektör büyüklüğünün geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak yaklaşık 186,3 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Mobil abone sayısının 28 milyondan 84,6 milyona çıktığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşın hizmetine sunduğumuz 4.5G hizmetinden faydalanan abone sayısı 78,5 milyonu aştı. 2003'te 23 bin olan geniş bant abone sayısının bugün 85,7 milyonu bulduğunu görüyoruz. Fiber hat uzunluğu 445,4 bin kilometreye ulaştı. Ulusal Genişbant Stratejimiz doğrultusunda 2023'te mobil geniş bant abone yoğunluğunu yüzde 100'e ulaştırmayı, en az 100 megabit/saniye hızda geniş bant altyapısını nüfusumuzun tamamına sunmayı, sabit geniş bant abone yoğunluğunu yüzde 30'a çıkarmayı ve fiber abone sayısını 10 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz."

"E-Devlet Kapısı'nda 6,1 milyarı aşkın hizmet kullanıldı"

Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların kamu hizmetinden daha şeffaf şekilde faydalanmasına katkı sağladıkları E-Devlet Kapısı ile 829 kurumun 6 bin 82 hizmetini vatandaşlara elektronik ortamda sunduklarını aktardı.

E-devlet Kapısını kullanan kişi sayısının 57 milyonu aştığını belirten Karaismailoğlu, "E-Devlet Kapısı'nda 2021'in 9 ayında 688 milyon aylık ortalama ile 6,1 milyarı aşkın hizmet kullanıldı. Sadece ikametgah belgesi sorgulama ile 2021'in 9 ayında toplam 402 milyon lira tasarruf sağlandı." bilgisini paylaştı.

PTT'nin, güçlü kadrosu ile hizmetlerini vatandaşlara ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli bir şekilde sunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Kart Projesi ile ülke genelinde tüm toplu ulaşım araçlarında kullanılabilecek ulusal e-ödeme kart sisteminin geliştirilmesi sayesinde tek bir kartla ulaşım, para transferi, alışveriş gibi ihtiyaçların karşılanmasını amaçlıyoruz. Haberleşme alanındaki faaliyetlerimiz uzayda da sürüyor. Türksat, yapılan yatırımlar sayesinde Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu kapasitesine erişti. Uydu haberleşme hizmetleri dışa bağımlı olmadan, kesintisiz ve güvenli şekilde sağlanıyor. Uydu haberleşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin denizci kimliğini ön plana çıkartmak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatarak, deniz ticaret filo sıralamasında 15. sıraya yerleştiklerini, ancak hedeflerinin ilk 10 olduğunu belirtti.

Gemi adamı sayısı sıralamasında ise ilk 3'te yer aldıklarını anımsatan Karaismailoğlu, gemi inşasında da daha çok tercih edilen bir ülke olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Ro-Ro ve kabotaj taşımacılığında yakalanan büyümeyi devam ettireceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinde payımızı artırmak için Türk bayraklı gemilerimizin standartlarını üst seviyede tutuyoruz. Denizciliğimizi desteklemek için altyapı yatırımlarına da devam ediyoruz. Bu kapsamda Karadeniz'in çıkış kapısı Filyos Limanı, Batı Karadeniz'in ihracat merkezi olacak. Rize İyidere Lojistik Limanı yapımına da başladık. 2021 içinde tamamladığımız 5 adet kıyı yapısı projesi var." sözlerini sarf etti.

Kanal İstanbul

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitenin 25 bin olduğunu, bugün ise yaklaşık 43 bin civarında olan trafik yükünün boğazın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekti.

Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında 2050'li yılarda boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağının öngörüldüğüne işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul Projesi, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamasının ve Boğaz'ın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecek, Boğaz giriş ve çıkışlarında 2 ve daha fazla günü bulabilen beklemeleri azaltacak. Kanal İstanbul ile ülkemiz, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacak. Ayrıca, Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren Projemizin; Kanal İstanbul'un altından geçecek şekilde projelendirdiğimiz Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımına da başladık. Dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bu stratejik hamlemiz, ülkemizi küresel bir lojistik üs konumuna getirerek, hem bölgesinde hem de dünya ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi yapacak."

Türkiye'nin ticaret hacmini geliştirmek için uluslararası sularda seyreden gemilerin tutulma sayılarının düşmeye devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, Beyaz Liste'de bulunan Türkiye'nin, 39 ülke arasında 9 basamak yükselerek 16. sıraya yerleştiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yeni gemi inşa edilmesini teşvik ettiklerini ve koster filosunu yenilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"20 yaş üstü gemilerimiz için hurda teşviki veriyoruz. Tersanelerimizde teknolojik gelişmelere uyumlu, güvenli ve çevreye duyarlı gemiler inşa ediyoruz. İstanbul ve Çanakkale boğazlarında kurulu olan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin radar kapsama alanını Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ve bölgesel hassasiyetleri göz önüne alarak KKTC ile gemi izleme ve yönetim alanını genişletiyoruz."

(Bitti)