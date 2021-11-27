Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, kentte ilk olarak esnaf ziyareti gerçekleştirerek, partisinin il başkanlığı hizmet binasının açılışını yaptı.

Daha sonra kentteki bir düğün salonunda partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Muş'ta olmanın kendileri için büyük bir bahtiyarlık vesilesi olduğunu söyledi.

Malazgirt'in İslam'ın Anadolu'ya giriş yaptığı nokta olması dolayısıyla çok önemli, manevi değeri olan ve stratejik bir nokta olduğunu ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Merhum liderimiz, Milli Görüş Hareketi'nin ilk resmi üyesini 50 yıl evvel hususi bu iş için Ankara'dan Malazgirt'e gelip kaydetmişti. Madem ki İslam'ın Anadolu'ya girdiği yer Malazgirt'tir, bin yıl sonra yeniden şahlanışın, yeniden şuurlanmanın ve milli görüşün Anadolu'ya girişinin ilk noktası da 'Malazgirt olması gerekir' dedi ve geldi burada kaydetti. Muş'ta, Malazgirt'te milli görüşün, Yeniden Refah'ın bu kongresini, bu programını yapmak gerçekten de büyük mana ifade ediyor ve bizleri ayrıca bahtiyar ediyor."

"Milletimiz için paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis etmek üzere yola çıktığımızı daha ilk günden itibaren ifade ettik" diyen Erbakan, "Birinci 40 yılda hem merkezi hükümette hem yerel yönetimlerde bu ülkeye, bu millete efsane hizmetler yapmış olan milli görüşün ikinci 40 yılda da aynı efsane hizmetleri devam ettireceğinin müjdesini vermiş olduk." ifadesini kullandı.

Erbakan, "Milletimiz için, ezilenler için ve mazlumlar için biz varız" diye çok önemli bir sloganla partinin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bugün geldiğimiz noktada 200 bine yakın resmi üyemiz, elimizde ıslak imzalı üye formlarımız yaklaşık 100 bin. Yani bu ikisini beraber değerlendirdiğimizde daha 3. yılımız dolmadan neredeyse 300 bin üyeye ulaşmış oluyoruz ki bu yeni kurulan diğer hiçbir partinin harcı olmayan bir rakamdır. Hatta ve hatta yeni kurulanları bırakın 20, 30 yıllık partilerin ulaşamadığı bir üye sayısıdır." diye konuştu.

Kongrede Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Kerem Şen de bir konuşma yaptı.

Erbakan daha sonra kanaat önderleriyle bir araya geldi.