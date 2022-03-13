Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde bayram ayinine katıldı - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde bayram ayinine katıldı

13.03.2022 12:19

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde Ortodoksluk Bayramı ayinine katıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde Ortodoksluk Bayramı ayinine katıldı. Ayin sonrası hatıra fotoğrafı çekilen Miçotakis, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ayrıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'da Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Burada ayine katılan Miçotakis, daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı. - İSTANBUL

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde bayram ayinine katıldı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde bayram ayinine katıldı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde bayram ayinine katıldı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde bayram ayinine katıldı

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Yunanistan, İstanbul, Uçak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde bayram ayinine katıldı - Son Dakika


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