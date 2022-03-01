Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı: "Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı: "Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir"

01.03.2022 02:36
Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı: "Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir"

Bir son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşmaya çalıştığını ancak kuvvetlerin hala Kiev dışında olduğunu belirterek, kriz karşısında boğazların nasıl kontrol edileceği sorusuna, Montrö'nün nasıl uygulayacağına ilişkin kararı Türkiye'nin...

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşmaya çalıştığını ancak kuvvetlerin hala Kiev dışında olduğunu belirterek, kriz karşısında boğazların nasıl kontrol edileceği sorusuna, Montrö'nün nasıl uygulayacağına ilişkin kararı Türkiye'nin vereceğine dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı hakkında ve yaşanan kriz sürecinde boğazların kontrolüne ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kirby yaptığı açıklamada, kriz karşısında Boğazların nasıl kontrol edileceği sorusuna, Montrö'nün uygulanmasında Türkiye'nin karar sahibi olduğuna dikkat çekti. Kirby, "Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir. Bu onların konuşacağı bir meseledir, fakat Rusya'nın hala Karadeniz'e iniş yapan savaş gemilerinin olduğunu biliyoruz. Karadeniz hakkında konuşmak için son bir güncelleme veremeyeceğim fakat açıkça biliyoruz ki Rusya'nın fırsatını bulursa hala geri gelme yeteneği var" ifadelerini kullandı. ABD'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları önlemek için her iki ülke arasında bir tür potansiyel seçenekler bulmaya çalıştığını belirten Kirby, Rusya'nın bununla ilgileneceğinden emin olmadığının altını çizdi. Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayacağını kaydederek, "NATO'nun her karışını koruyacağız. Bu hava sahalarını da kapsıyor" dedi.

"Rusya Kiev'e yaklaşmaya çalışıyor"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşmaya çalıştığını, fakat şu anda Kiev'in dışında olduklarını belirtti. Kirby, "Rus kuvvetlerinin ilerlediğini veya Kiev'e karadan hareket edebilmek için yaklaşmaya çalıştıklarını açıkça görüyoruz. Hala kent merkezinin dışında olduklarını değerlendiriyoruz fakat bildiğimiz şey, açıkça Kiev ile ilgili niyetlerinin olduğu ve başkentte hareket etmeye devam etme isteklerinin olduğudur" ifadelerini kaydetti. Ukraynalıların Kiev çevresinde oldukça etkili bir şekilde direndiklerini aktaran Kirby, "Ukraynalılar Putin'in yapabilecekleri karşısında sert ve kararlı bir direnişle ülkeleri için savaşıyorlar. Rusların daha güneye hareket etmesini zorlaştırdılar" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti Ukrayna'dan tahliye olan çiftin aklı Kiev'deki çocukları ve torunlarında kaldı Ukrayna'dan tahliye olan çiftin aklı Kiev'deki çocukları ve torunlarında kaldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Ukrayna, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı: 'Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir' - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Gaziantep'te çekim yapan Güney Koreli turist taciz edildi! Vali Gül: 1 kişi gözaltına alındı
00:56 Cüneyt Özdemir "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sordu! Ukrayna'dan ayrılan Türk genci kız arkadaşını bırakıp, köpeğini de eve kilitledi
00:36 Rusya-Ukrayna krizi doğal gazı etkiledi! Santrallere yüzde 18 zam geldi
00:21 Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlandı
00:15 Putin'in nükleer silah alarmına ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 02:41:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı: "Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement