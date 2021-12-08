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Son dakika haberi... Almanya yeni Başbakanını seçti - Son Dakika

Son dakika haberi... Almanya yeni Başbakanını seçti

08.12.2021 13:49
Son dakika haberi... Almanya yeni Başbakanını seçti

Son dakika haberine göre Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Olaf Scholz, Almanya'nın 9. Başbakanı oldu.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Olaf Scholz, Almanya'nın 9. Başbakanı oldu.

Almanya 9. Başbakanını, Federal Parlamentoda gerçekleştirilen oylama ile seçti. Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Olaf Scholz, 707 geçerli oyun 395'ini alarak, gerekli 369 oy barajını aştı ve Almanya'nın yeni Başbakanı seçildi. Scholz bu sayede, Willy Brandt, Helmut Schmidt ve Gerhard Schröder'den sonra Almanya'nın SPD kökenli 4. Başbakanı olarak da tarihe geçti.

İlke imza atıldı

Almanya'nın 9. Başbakanı olarak seçilen Scholz ile ülkede ilk kez bir 3'lü koalisyon hükümeti de kurulmuş oldu. SPD, Yeşiller ve Liberal Parti (FDP) tarafından kurulan 3'lü koalisyon, FDP'yi sembolize eden renklerden dolayı, (Kırmızı, Yeşil, Sarı) trafik lambası koalisyonu olarak isimlendiriliyor.

Scholz, meclisteki tebrikleri kabul etmesinin ardından Bellevue Sarayına giderek Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'den onay alacak. Ardından tekrar meclise dönecek olan Scholz, yemininin ardından 16 senedir Başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel'den görevi devralacak.

Almanya'da 26 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerde SPD, aldığı yüzde 25,7'lik oyla 1. parti olarak çıkmıştı. Yıllardır iktidarda olan Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ise yüzde 24,1'lik oyla 2. parti olmuştu. Yeşiller ve FDP'nin, koalisyon ortağı olarak SPD'yi seçmesiyle Almanya'nın ilk 3'lü koalisyonunun da önü açılmıştı.

16 yıllık Merkel iktidarı sona erdi

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel iktidarı sona erdi. Kendi isteğiyle son seçimde aday olmayan Merkel emekliye ayrıldı. Dört dönem iktidarda kalarak, toplam 5860 gün Başbakanlık yapan Merkel, 5870 gün iktidarda kalan Helmut Kohl'ün rekorunu kıramadı. - BERLİN

Sosyal Demokrat Parti, Angela Merkel, Olaf Scholz, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Almanya yeni Başbakanını seçti - Son Dakika


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