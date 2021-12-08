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Son dakika haberi: ASELSAN: İddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz - Son Dakika

Son dakika haberi: ASELSAN: İddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz

08.12.2021 01:52
Son dakika haberi: ASELSAN: İddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz

Edinilen son dakika gelişmesine göre ASELSAN tarafından, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen konulara ilişkin "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" açıklaması yapıldı.

ASELSAN tarafından, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen konulara ilişkin "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" açıklaması yapıldı.

ASELSAN tarafından, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen konulara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır" ifadelerine yer verildi.


Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: ASELSAN: İddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ASELSAN: İddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz - Son Dakika
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