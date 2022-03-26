Son dakika haberi! Bakan Akar: "Eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bakan Akar: "Eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi"

26.03.2022 15:58
Son dakika haberi! Bakan Akar: "Eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi"

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına ilişkin, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına ilişkin, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret için geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda da inceleme ve denetlemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından gazetecilerin "İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına benzer cisimle" ilgili sorusunu yanıtlayan Akar, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden 'mayın benzeri bir cisim görüldüğüne' dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi" ifadelerini kullandı.

"Eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - DOHA

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Hulusi Akar, İnceleme, Milli, Mayın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Bakan Akar: 'Eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


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