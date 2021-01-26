Bakan Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak

Bakan Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak
Son Güncelleme: 26.01.2021 01:20

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 26 Ocak 2021 tarihinde videokonferans yöntemiyle düzenlenecek BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacaktır. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Sudan Başbakanı Abdalla Adam Hamdok, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın eşbaşkanlığında tertiplenecek konferansta BM'nin barış ve güvenlik alanındaki faaliyetleri çerçevesinde Barışı İnşa Fonu'na yönelik siyasi ve mali desteğin artırılması ele alınacaktır" denildi.

Haber:  ?ANKARA,


Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak - Son Dakika
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