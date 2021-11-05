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Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3) - Son Dakika

Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)

05.11.2021 21:16
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)

BAKAN DÖNMEZ, ARTAN ENERJİ FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bursa İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, artan enerji maliyetlerine dikkat çekerek, "Biz buna rağmen vatandaşımızı, özellikle dar gelirli hane halkını korumak amacıyla bu artan...

BAKAN DÖNMEZ, ARTAN ENERJİ FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bursa İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, artan enerji maliyetlerine dikkat çekerek, "Biz buna rağmen vatandaşımızı, özellikle dar gelirli hane halkını korumak amacıyla bu artan maliyetlerin tamamını yansıtmadık. Önemli olan bu dönemde vatandaşı soğukta ya da karanlıkta bırakmamak. Birçok ülkede bununla alakalı ilave tedbirler alınırken, biz teknik altyapımız itibarıyla bu konularda birçok komşu ve bölge ülkelerine göre daha rahat konumdayız" dedi.

Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Heykel'deki Valilik binasında Bursa Valisi Yakup Canbolat ile bir araya geldi. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Tarihi Belediye Binası'nda ziyaret eden Dönmez'e, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.'ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞI SOĞUKTA, KARANLIKTA BIRAKMAMAK'AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Dönmez, burada yaptığı konuşmada tüm dünyadaki enerji maliyetlerinin yükselmesine değindi. Pandeminin etkilerinin kalkmaya başlamasıyla birlikte dünyada hızlı bir ekonomik toparlanma yaşandığını söyleyen Bakan Dönmez, bunun neticesi olarak da enerji fiyatlarında ciddi bir yükseliş olduğuna dikkat çekti. Dönmez, artan maliyetlerin tamamını ise vatandaşa yansıtmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Gerek emtia fiyatlarında gerekse enerji ham madde fiyatlarında yani petrol, doğalgaz, kömür gibi fiyatlarda bu kuvvetli talep artışından kaynaklı büyük fiyat sıçramaları yaşandı. Bu sadece Avrupa'da da yaşanmadı. Asya Pasifik pazarında da bunlar var. Amerika'da da var, Afrika'da da var. Geçtiğimiz yıl 40 doların altındaki petrol fiyatları, 80 dolarların üstüne çıktı. Geçtiğimiz yıl bin metreküp doğalgazın fiyatı 100-150 dolar arasındaydı. Bu bin doların üstüne çıktı. Elektrik de bu kaynaklara dayalı olarak üretildiği için, fiyatlarına yansımaları oldu. Ama biz buna rağmen vatandaşımızı, özellikle dar gelirli hane halkını korumak amacıyla bu artan maliyetlerin tamamını yansıtmadık. Önemli olan bu dönemde vatandaşı soğukta ya da karanlıkta bırakmamak. Birçok ülkede bununla alakalı ilave tedbirler alınırken, biz teknik altyapımız itibarıyla bu konularda birçok komşu ve bölge ülkelere göre daha rahat konumdayız. Bununla alakalı rakamları da gelecek günlerde paylaşacağız. Ne kadar bir sübvansiyon yapıldığını da sizlerle paylaşmış olacağız. Biz vatandaşımızın bu zorlukları daha fazla yaşamaması adına böyle bir fedakarlık yapmış olduk. Ümit ederim ki önümüzdeki yıl bu enerji fiyatlarındaki gereğinden fazla yüksek seyreden seyir inşallah eski seviyelerine gelir, toparlanır diye ümit ediyorum. Nitekim bir miktar öncü işaretler gelmeye başladı. Bunları tabi izleyeceğiz. Şu anda bugünden bir şey demek erken."'BURSA'DA HER YERE DOĞALGAZ GÖTÜRÜLECEK'

Bakan Dönmez konuşmasında, Bursa'nın büyük oranda doğalgaz altyapı sorunlarının da tamamlandığını belirterek, "Gaz dağıtım şirketiyle de görüştük, eksik kalan mahalleleri süratle tamamlayacağız. Nasıl Bursa'nın hemen her yerine doğalgazı götürdüysek, merkezde şu anda kullanamayan mahallelerimize de götüreceğiz. Bizim zaten felsefemiz batıda ne varsa doğuda da olsun, kuzeyde ne varsa güneyde de olsun. Bu kapsamda sayın Cumhurbaşkanımız tüm illere doğalgazın götürülmesi talimatı vermiş ve biz 2018 itibarıyla 81 ilin tamamına doğalgaz götürmüştük. Bursa tabi daha önce doğalgaz kullanmaya başlayan bir şehrimiz orada da çok merkezi ilçelerde ve mahalleler de doğalgaz kullanıyordu. Hala birçok semtinde doğalgaz yoktu. Bu son 15-20 yılda burada da eksikliklerimizi tamamladık. Diğer ilçelere götürdük. İnşallah bu eksik kalan yerleri de süratle tamamlayacağız" dedi.

Esra TÜRKER- İsmail SEYMEN/BURSA,


Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3)

Fatih Dönmez, AK Parti, Enerji, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (3) - Son Dakika


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