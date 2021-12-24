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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum (2) - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum (2)

24.12.2021 17:38
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum (2)

Son dakika politika haberine göre 'HIZLI BİR ŞEKİLDE RAF FİYATLARININ DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Zonguldak'ta bir otelde düzenlenen 'Sektör Buluşması' toplantısına katıldı.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE RAF FİYATLARININ DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Zonguldak'ta bir otelde düzenlenen 'Sektör Buluşması' toplantısına katıldı. Tarım ve gıda sektöründe yer alan özel firma temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, bakanlığın yaptığı çalışmalar ile sunduğu hibe ve çeşitli hizmetleri anlattı. Bakan Pakdemirli, pandemi döneminde Türkiye'nin güçlü tarımsal üretim alt yapısı, iyi bir perakende zinciri ve lojistik ağıyla önemli bir gıda problemi yaşamadığını söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde önemli sorunların yaşandığını ifade eden Pakdemirli, "Pandeminin dünya çağındaki etkisi hem de gelişmekte olan ülkelerin genel problemi olan dövizlerdeki çalkantılarla beraber maliyetlerin ve gıda fiyatlarının artmasıyla karşı karşıya kaldık. Gıda artışıyla beraber birçok üreticimiz perakendecimizlerde şu söyleniyordu. Tüketiciye ürün sunan tüm noktalarda şu söyleniyordu. Evet maliyetimiz düşük ama zam yapmak zorundayız. Yerine koyma maliyetiyle satıyoruz çünkü. Belki de haklılardı ama bugünkü düşüş trendinde kamu vicdanını rahatlamak istiyorsak raf fiyatlarında bir ucuzluk yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Başta gıda olmak üzere tekstil ve tüm ihtiyaç ürünlerinde bu ucuzluğu bu rahatlamayı da görmeyi arzu ediyoruz. Tarım kredi kooperatifleri burada ön aldı ve birçok temel gıda ürünlerinde hızlı bir şekilde fiyatları geri çekerek sektörde en büyük kurum olmasa da öncü bir kurum olarak yer aldığını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de sektörün diğer paydaşları da gereğini yapacaktır. Gereğini yapmayacak olanlar için bakanlıklar gerekli denetimleri yapacaklarını açıkladılar. Kamu vicdanını hızlı bir şekilde rahatlatmak istiyorsak yerine koyma maliyetlerine göre hızlı bir şekilde raf fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Dövizdeki artış trendini geride bırakmış durumdayız" dedi. 'TÜRKİYE'NİN EKONOMİK DEĞERLERİNDE HİÇBİR PROBLEM YOK' Türkiye'nin ekonomik bir probleminin olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, şöyle dedi:  "Bundan sonra da ben Türkiye'nin genel itibariyle ekonomik değerlerinin, ekonomideki temel değerlerinde hiç problem olmadığını düşünüyorum. Dövizdeki bu problemi de geride bıraktıktan sonra bundan sonra üretim, istihdam ve ekonomi gelişme ekseninde inşallah Türkiyemiz çok daha güzel günlere gidecektir diye umuyorum. Elbette üretimi arttırmamız lazım. Bunun yanı sıra sanayi tesisleri ve sanayi iş birliğiyle bu ürünleri üretmemiz lazım. Türkiye kabaca senede 20 milyon ton buğday ton üretir, 19 milyon ton civarında tüketir. Belirli miktarda buğday ithalatı vardır ama bunun sebebi ağırlıklı olarak un ve makarna ihracatı için fabrikaların getirdiği ürünlerdir bunlar. Burada da önemli miktarda katma değer vardır. Yani Türkiye un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında dünyada ikinciyiz." 10 DESTEK KALEMİNDE 244 MİLYON LİRA DESTEK ÖDEMESİ 2022 yılı için kırsal kalkınma yatırımlarına 1,3 milyar liralık bütçe ayırdıklarını anlatan Pakdemirli, tarımsal destekleme faaliyetleriyle ilgili de şu bilgileri verdi: "Bugün itibarıyla kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi, hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, tiftik üretimi desteği, Ar-Ge desteği, yem bitkileri desteği ve balon balığı avcılığı desteği kapsamında 10 destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini hesaplara aktarmaya başlıyoruz. Yeni mezun ziraat, orman su ürünleri mühendisi gibi meslek mensuplarına da uzman eller projemiz kapsamında mesleklerine başlamaları için 100 bin TL hibe veriyoruz. Türkiye kendi çiftçisiyle kendi üretimiyle gurur duyması gereken bir ülkedir."Pakdemirli'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.


Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum (2)
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum (2)
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum (2)
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum (2)
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Bekir Pakdemirli, Zonguldak, Türkiye, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum (2) - Son Dakika
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