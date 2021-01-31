Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı

Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı

31.01.2021 17:20

Son dakika haberler: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bireysel ve mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bireysel ve mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından mesleki gelişim programları ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Selçuk, "Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA

Ziya Selçuk, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı - Son Dakika
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