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Son dakika haberi: Başkan Altay çiftçilere verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Başkan Altay çiftçilere verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

17.02.2022 11:50
Son dakika haberi: Başkan Altay çiftçilere verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Son dakika haberleri: Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gübre ve yem fiyatlarında yapılan indirim ile pancar ödemelerinin 1 ay öne çekilmesinin çiftçi ve üretici için çok sevindirici olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a...

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gübre ve yem fiyatlarında yapılan indirim ile pancar ödemelerinin 1 ay öne çekilmesinin çiftçi ve üretici için çok sevindirici olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında çiftçilere yönelik açıkladığı desteklemeleri değerlendiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Konya'nın, yüksek iş gücü ve sürekli artan üretimiyle ülkenin önemli tarım ve hayvancılık şehirlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Açıklanan desteklerin çiftçi ve üretici için çok sevindirici olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Üre ve çay gübre fiyatlarında yapılan yüzde 30'luk indirime ilave olarak can gübresi, amonyum sülfat ve nitro power gübrelerinde de yüzde 30'luk indirim; karma hayvan yeminin yüzde 12 indirimle satılacak olması ve pancar üreticisine Mart ayında yapılacak ödemenin 1 ay öne çekilmesi üreticimize rahat bir nefes aldıracaktır. 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödenmesi de ayrıca sevindirici bir gelişme. Tüm bu destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Çiftçilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dedi. - KONYA

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Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi, Konya, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Başkan Altay çiftçilere verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika


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