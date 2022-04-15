Son dakika haberi | Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz"

15.04.2022 12:33
Son dakika haberi | Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz"

Son dakika haberlerine göre Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan, her platformda Filistin davasının haklılığını anlatmak için büyük bir çaba...

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan, her platformda Filistin davasının haklılığını anlatmak için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyor. Dünyada kimse kalmasa Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kardeş şehri Filistin El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'i ziyaret etti. Türkiye-Filistin dostluğunun çok eskiye dayandığına işaret eden Başkan Altay, "Buraya iki sefer gelmek nasip oldu. Ev sahipliğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Filistin halkının her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, her platformda Filistin davasının haklılığını anlatmak için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyor. Dünyada kimse kalmasa Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz inşallah. Kardeşliğimiz ilelebet devam edecek. Kardeş El Halil halkını ve tüm Filistinlileri selamlıyorum. İnşallah yarınlar daha güzel olur" dedi.

Geçtiğimiz aylarda El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'in Konya'ya yaptığı ziyarette görüşülen su hizmetleri konusundaki işbirliğini hatırlatan Başkan Altay, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"Bizi hiç yalnız bırakmadınız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh de "Biz kendimizi Türk halkıyla bir bütün olarak görüyoruz. Türkiye bizim için en büyük dost ve kardeş ülke. Osmanlı Devleti zamanından beri kardeşliğimiz devam ediyor. Türkiye bizim her zaman yanımızda. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Size çok güveniyoruz. Kardeş şehrimiz Konya'ya gittiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Siz de kendinizi burada öyle hissedin. Sizinle her türlü işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay vatandaşlarla bir araya geldi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay vatandaşlarla bir araya geldi Konya Büyükşehir online spor kayıtları başladı Konya Büyükşehir online spor kayıtları başladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Filistin, Konya, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Başkan Altay: 'Dünyada kimse kalmasa siz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:47:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Başkan Altay: "Dünyada kimse kalmasa siz Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement