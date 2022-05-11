Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar'a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar'a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli

11.05.2022 13:01
Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar'a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli

Son dakika haber... Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde pazar yerini ziyaret edip, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde pazar yerini ziyaret edip, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Çocuklara ve vatandaşlara pazar meyvelerinden ikramda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerden vatandaş ve esnafın yoğun ilgi göstermesi ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilendi. Esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara ve vatandaşlara pazar meyvelerinden ikramda bulundu. Bölge sakinlerin ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre esnafın daha nezih bir ortamda hizmet etmesi ve vatandaşların daha rahat alış veriş yapmaları için modern pazar yerleri yaptıklarına dikkat çekerek, Kocasinan'a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.

İlçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Belediye olarak esnafımızın ticaretlerini geliştirmelerini sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Esnafımız, daha geniş yerlerde vatandaşa hizmet ettiği zaman ticaretleri gelişecek ve Kayseri ekonomisine daha çok katkı sunacaktır. Bunun için mevcut pazar yerlerini yeniliyoruz veya modern pazar yerleri yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ilçemiz, büyüyor ve gelişiyor. Kocasinan'ın gelişmesi ve büyümesi de büyük ve güçlü Türkiye'nin gelişmesi demektir" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı ve vatandaşlar ise hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar'a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli
Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar'a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli
Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar'a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli
Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar'a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli

YORUMLAR
500
Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti Bulgar Turistler Eczane Önünde Kuyruk Oluşturdu Bulgar Turistler Eczane Önünde Kuyruk Oluşturdu

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, alışveriş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar'a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Abonelerini kaybeden Netflix harekete geçti: Parola paylaşımı kalkıyor, platform için reklamlar geliyor
12:51 Kürtajın yasak olduğu El Salvador'da kürtaj yaptıran kadın, cinayet işlediği iddiasıyla 30 yıl hapse mahkum edildi
12:49 Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
12:48 Dolandırıcıları telefonda oyaladı, konuşa konuşa karakola gitti! Hem 158 bin lirasını kurtardı, hem de dolandırıcıları yakalattı
12:45 Kendisini aldattığını düşündüğü kocasını kalçasından bıçakladı
12:15 16 yıl sonra Erdoğan'ın Avusturya'da çekilen salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
12:12 Cinayet davası 7 yıl sonra karara bağlandı! "Dosyayı Müge Anlı'nın programına taşıyalım" talebi geldi
11:19 Iraklı "sopalı şifacı" yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
12:03 Sadakatsiz dizisi sahnesi gibi: İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci telefon bulmuş
12:00 Yargıtay'dan eşlerin maaşına el koyan kocalara kötü haber!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 13:15:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar'a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement