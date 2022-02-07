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Son dakika haberi... Borrell: "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'nın güvenliği için en tehlikeli anı yaşıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi... Borrell: "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'nın güvenliği için en tehlikeli anı yaşıyoruz"

07.02.2022 23:22
Son dakika haberi... Borrell: "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'nın güvenliği için en tehlikeli anı yaşıyoruz"

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'nın güvenliği için en tehlikeli anı yaşıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'nın güvenliği için en tehlikeli anı yaşıyoruz" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ABD-AB Enerji Konseyi Bakanlar Toplantısı için geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Borrell, Avrupa'nın güvenliğinin büyük bir tehlike altında olduğunu ifade ederek, Ukrayna krizi ekseninde ABD ile çok yakın ve koordineli bir işbirliği içinde çalıştıklarını bildirdi. Borrell, "Ukrayna- Rusya sınırında birikmekte olan riskler konusunda güçlü bir endişeyi paylaşıyoruz. Elbette, anladığım kadarıyla Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'nın güvenliği için en tehlikeli anı yaşıyoruz" dedi.

"Diplomasi için hala yer olduğuna inanıyoruz"

AB'nin her zaman olduğu gibi diyalog ve diplomasi yoluyla sorunların çözümünden yana olduğunu hatırlatan Borrell, "Ancak aynı zamanda diplomasi için hala yer olduğuna inanıyoruz. En kötüsünden kaçınmak için herkesin endişelerinin, Rusların da endişelerinin neler olduğunu tartışmaya, bilmeye hala yer var. En kötüsüne hazırlıklı olun ve bundan kaçınmaya çalışın" dedi.

"140 bin asker sınıra yığılarak çay içmeye gitmeyecek"

Rusya'nın asker yığınağını açık bir tehdit olarak nitelendiren Borrell, "140 bin askeri ağır silahlarla bir ülkenin sınırına yığarken aynı zamanda bu ülkenin bağımsızlığından söz ediyorsunuz, ki bu kesinlikle güçlü bir tehdit oluşturuyor. 140 bin asker sınıra yığılarak çay içmeye gitmeyecek. Bu nedenle barış ve güvenlik için büyük bir riskten kaçınmak için çabalarımızı artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği üye devletlerine konuyla ilgili bir mektup gönderdi"

Rusya'nın diyalog sürecinde kendi tezlerini AB üyesi ülkelere iletmeye devam ettiğini bildiren Borrell, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği üye devletlerine konuyla ilgili bir mektup göndererek Rusya'nın güvenlik endişelerinin dikkate alınmasını istedi. Bu mektuba verilecek cevabı koordine ediyorum ve krize diplomatik bir çözüm için hala yer olduğu konusunda ısrar ediyorum" dedi. - BRÜKSEL

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Soğuk Savaş, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Borrell: 'Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'nın güvenliği için en tehlikeli anı yaşıyoruz' - Son Dakika


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