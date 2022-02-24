Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi Açıklaması

24.02.2022 12:38
Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi Açıklaması

Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi dolayısıyla Güvenlik Zirvesi'nden sonra TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi dolayısıyla Güvenlik Zirvesi'nden sonra TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini söyledi.

Denizli'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine dikkati çekerek sürecin dikkatle izlenmesi gereken bir noktada olduğunu ifade etti.

"Nükleer güce sahip olan bir ülke, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye silahlı kuvvetlerini sokuyor. Avrupa'nın göbeğinde yapıyor ve bütün dünya seyrediyor" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu süreçte doğru adımlar atmasının çok önemli olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye ne yapacak? Güvenlik zirvesi toplanıyor. Bu nedenle Denizli'de diğer programlar da vardı, bu toplantıdan sonra o programları iptal etmek zorunda kaldım. Bu toplantıdan sonra Ankara'ya dönmek zorundayım. Buradan Denizli'den, Denizli'nin saygın insanlarının, muhtarlarının, kanaat önderlerinin, sivil toplum örgütlerinin huzurunda ifade ediyorum. Güvenlik zirvesinden sonra TBMM'yi acilen toplayın. TBMM'ye açık mı, kapalı mı, neyse bilgi verin. Ülkemiz açısından son derece stratejik, sorunlu bir süreci yaşıyoruz."

Türkiye'nin enerjide Rusya'ya bağımlı olduğunu, bunun yarattığı riskleri 2019'dan bu yana anlattığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Rusya ve Ukrayna'nın en çok buğday ithal edilen iki ülke olduğuna dikkati çekti. Enerjideki bağımlılığın nükleer santralle beraber daha da artacağını, dünyanın en pahalı elektriğinin kullanılacağını savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montrö Anlaşması'na Türkiye Cumhuriyeti devletinin sadık kalması lazım, baskı altında kalmaması lazım. Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö Sözleşmesi çok önemlidir, ona bağlı, sadık kalmak da çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle Montrö Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Bu konuda da hükümetin dikkatini çekiyoruz. Atılacak her bir yanlış adımın bize faturası ağır olur."

Olağanüstü gelişmeleri yakından takip ettiğini, ittifakı oluşturdukları ve kader birliği yaptıkları genel başkanlarla da konuşmak zorunda olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, herhangi bir olumsuz tabloyla Suriye konusunda yüklenilecek faturanın da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi Açıklaması

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna, Rusya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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