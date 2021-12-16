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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır"

16.12.2021 15:48
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır"

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Asgari Ücret, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" - Son Dakika
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