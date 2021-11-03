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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara inceleme - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara inceleme

03.11.2021 14:25
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara inceleme

Edinilen son dakika gelişmesine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Twitter'da 'ölmüş' etiketi (hastag) altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30...

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Twitter'da 'ölmüş' etiketi (hastag) altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter platformu üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş etiketine rastlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu etiket altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler-çalışmalar başlatılmıştır. Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir" denildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara inceleme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara inceleme - Son Dakika
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