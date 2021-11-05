Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak... - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak...
05.11.2021 15:42
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk" - İSTANBUL
Son Dakika 15:39 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! 15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi 15:17 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:16 Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 12:50 MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!