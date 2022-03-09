Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı. Bugün yağ üzerinden ülkenin üzerine kara bulut toplamaya çalışanlar yine bunlar"
"28 Şubat İttifakı'nın karşı çıktığı hususlara bakınca Türkiye'nin küresel kazanımlarından vazgeçeceklerini görüyoruz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Kaynak: İHA
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