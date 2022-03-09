Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı. - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı.

09.03.2022 13:08

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı. Bugün yağ üzerinden ülkenin üzerine kara bulut toplamaya çalışanlar yine bunlar"

"28 Şubat İttifakı'nın karşı çıktığı hususlara bakınca Türkiye'nin küresel kazanımlarından vazgeçeceklerini görüyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı.
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı.
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı.

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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı. - Son Dakika
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