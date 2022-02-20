Üye Girişi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi çevrim içi panel - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi çevrim içi panel

20.02.2022 11:27
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi çevrim içi panel

Son dakika politika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi düzenlenen panelde; iki ülke arasındaki ilişkiler ile ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için çeşitli hususlar ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi düzenlenen panelde; iki ülke arasındaki ilişkiler ile ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için çeşitli hususlar ele alındı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun " Türkiye, Afrika kıtasının parlayan yıldızı olarak görülen Senegal ile ilişkilerine büyük önem atfediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesinde İletişim Başkanlığı'nca 'Yükselen Afrika Jeopolitiğinde Türkiye-Senegal İlişkileri' başlıklı panel düzenlendi. Çevrim içi düzenlenen panelde, Senegal ve Türkiye arasında ilişkiler ile ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için çeşitliş hususlar ele alındı. Panelde ayrıca güvenlik, savunma sanayi ve teknoloji transferi alanlarında iş birliği imkanlarının iki ülkenin de faydasına olacak şekilde sürdürülebilmesi için yapılabilecek katkılar konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, panelin iki ülke arasında ilişkilerin çok boyutlu bir seviyeye taşınması noktasında katkı sunacağını belirtti.

'SENEGAL TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ORTAK'Türkiye'nin 2003 sonrası başlattığı Afrika açılımının katlanarak kayda değer bir yatırıma dönüştüğüne işaret eden Altun, Senegal'in de bu bağlamda Türkiye için önemli bir ortak olduğunu vurguladı. Altun, Türkiye ve Senegal arasında siyasi, kültürel ve diplomatik alanlarda gelişen ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığına dikkati çekerek "Türkiye, Batı Afrika'ya giriş kapısı olarak nitelendirilen ve kıtanın parlayan yıldızı olarak görülen Senegal ile ilişkilerine büyük önem atfediyor. Geçmişten gelen güçlü ilişkilerin daha da artarak gelişeceğine inanıyoruz" dedi.'TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK İNİSİYATİFLER ÜSTLENDİ'Moderatörlüğünü Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın yaptığı panele; Senegal'den Timbuktu Enstitüsü-Afrika Barış Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Bakary Sambe ile Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı ve 3MD Energy Şirketi CEO'su Momar Diouf; Türkiye'den ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürsel Bayram konuşmacı olarak katıldı. Büyükelçi Prof. Dr. Kavas, panelin açılışı konuşında; Senegal-Türkiye ilişkilerinin 60'ıncı yılı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal'e yapacağı ziyaret vesilesiyle Dakar'da Batı Afrika'nın en modern ve büyük stadyumu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Dakar Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının açılışının yapılacağını söyledi. Timbuktu Enstitüsü-Afrika Barış Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Sambe de 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'nin dış politikasında Afrika'ya dönük olarak çok büyük inisiyatifler üstlendiğini dile getirerek, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile bölgesinde ve Afrika'da karşılaşılan çatışmalarda da başarılı bir arabuluculuk yürüttüğünü vurguladı.'BAŞKA BİR DEVLET BAŞKANI YOK'

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürsel Bayram ise yaptığı sunumda Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve yükselen gücüyle Afrika ile ilişkilerini uluslararası konjonktürde daha ileri taşıma gayretinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya yönelik liderlik diplomasisi uyguladığını belirten Bayram, "Afrikalı olmayıp da Afrika'yı bu kadar sık ziyaret eden başka bir devlet başkanı yok; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerinin bu kadar sık ziyaret etmesi ve Türkiye'nin taleplerini doğrudan muhataplarına iletmesi çok kıymetli" dedi. Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı ve 3MD Energy Şirketi CEO'su Momar Diouf da Türkiye ile Senegal'in diplomatik ilişkilerinin iyi bir düzeyde olduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin diplomaside kalmaması, eğitim alanına da yansıması gerektiğini sözlerine ekledi.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi çevrim içi panel Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi çevrim içi panel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Yükselen Afrika Jeopolitiğinde Türkiye-Senegal İlişkileri' Paneli Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Yükselen Afrika Jeopolitiğinde Türkiye-Senegal İlişkileri" Paneli Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere suda indirim talimatı Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere suda indirim talimatı

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Senegal, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi çevrim içi panel - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:17 Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası!
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
11:07 Annesiyle tartıştı, kardeşi kurşunların önüne atlayınca onu da vurdu
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 11:38:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi çevrim içi panel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement