Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi çevrim içi panel - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi düzenlenen panelde; iki ülke arasındaki ilişkiler ile ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için çeşitli hususlar ele alındı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun " Türkiye, Afrika kıtasının parlayan yıldızı olarak görülen Senegal ile ilişkilerine büyük önem atfediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesinde İletişim Başkanlığı'nca 'Yükselen Afrika Jeopolitiğinde Türkiye-Senegal İlişkileri' başlıklı panel düzenlendi. Çevrim içi düzenlenen panelde, Senegal ve Türkiye arasında ilişkiler ile ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için çeşitliş hususlar ele alındı. Panelde ayrıca güvenlik, savunma sanayi ve teknoloji transferi alanlarında iş birliği imkanlarının iki ülkenin de faydasına olacak şekilde sürdürülebilmesi için yapılabilecek katkılar konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, panelin iki ülke arasında ilişkilerin çok boyutlu bir seviyeye taşınması noktasında katkı sunacağını belirtti.

'SENEGAL TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ORTAK'Türkiye'nin 2003 sonrası başlattığı Afrika açılımının katlanarak kayda değer bir yatırıma dönüştüğüne işaret eden Altun, Senegal'in de bu bağlamda Türkiye için önemli bir ortak olduğunu vurguladı. Altun, Türkiye ve Senegal arasında siyasi, kültürel ve diplomatik alanlarda gelişen ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığına dikkati çekerek "Türkiye, Batı Afrika 'ya giriş kapısı olarak nitelendirilen ve kıtanın parlayan yıldızı olarak görülen Senegal ile ilişkilerine büyük önem atfediyor. Geçmişten gelen güçlü ilişkilerin daha da artarak gelişeceğine inanıyoruz" dedi.'TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK İNİSİYATİFLER ÜSTLENDİ'Moderatörlüğünü Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas 'ın yaptığı panele; Senegal'den Timbuktu Enstitüsü-Afrika Barış Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Bakary Sambe ile Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı ve 3MD Energy Şirketi CEO 'su Momar Diouf; Türkiye'den ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürsel Bayram konuşmacı olarak katıldı. Büyükelçi Prof. Dr. Kavas, panelin açılışı konuşında; Senegal-Türkiye ilişkilerinin 60'ıncı yılı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal'e yapacağı ziyaret vesilesiyle Dakar'da Batı Afrika'nın en modern ve büyük stadyumu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Dakar Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının açılışının yapılacağını söyledi. Timbuktu Enstitüsü-Afrika Barış Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Sambe de 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'nin dış politikasında Afrika'ya dönük olarak çok büyük inisiyatifler üstlendiğini dile getirerek, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile bölgesinde ve Afrika'da karşılaşılan çatışmalarda da başarılı bir arabuluculuk yürüttüğünü vurguladı.'BAŞKA BİR DEVLET BAŞKANI YOK'

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürsel Bayram ise yaptığı sunumda Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve yükselen gücüyle Afrika ile ilişkilerini uluslararası konjonktürde daha ileri taşıma gayretinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya yönelik liderlik diplomasisi uyguladığını belirten Bayram, "Afrikalı olmayıp da Afrika'yı bu kadar sık ziyaret eden başka bir devlet başkanı yok; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerinin bu kadar sık ziyaret etmesi ve Türkiye'nin taleplerini doğrudan muhataplarına iletmesi çok kıymetli" dedi. Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı ve 3MD Energy Şirketi CEO'su Momar Diouf da Türkiye ile Senegal'in diplomatik ilişkilerinin iyi bir düzeyde olduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin diplomaside kalmaması, eğitim alanına da yansıması gerektiğini sözlerine ekledi.