Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrolümüzü çıkardığımız andan itibaren durum çok farklı olacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen 'Darbeler ve Demokrasi Söyleşi'sinde "Adnan Menderes ve arkadaşları 10 yılın içerisine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öyle her babayiğidin sığdıramadığı eserleri sığdırmışlardır. Onlar bizim için izdir. Bizler de o izleri takip ederek tarımda, ekonomide, ulaşımda atmamız gereken adımları atıyoruz. İnşallah tarımla beraber Karadeniz'de petrolümüzü de çıkardığımız andan itibaren durum çok farklı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen 'Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'nde gençlerle bir araya geldi. Söyleşiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes'in eşi Ümran Menderes ve Menderes'in torunu Adnan Menderes katıldı. Müzeyle merhum Menderes'in çocukluğu, gençliği, siyasi hayatı, 27 Mayıs darbesinde yaşadıkları ve sonrasına ilişkin malzemelerin tarihe kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, Çine Çayı kenarındaki müzenin, Menderes'in Yassıada'da mahpus olduğu dönemde, özgürlüğüyle bütünleştirerek hasretle yad edildiği bir yerde kurulduğunu söyledi.

'MENDERES'E YETERİ KADAR SAHİP ÇIKILAMADI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, söyleşide yaptığı konuşmasında "Ülkemiz demokrasi tarihini en şanlı ve en hüzünlü sayfasını oluşturan Menderes dönemi nesilden nesile aktarılması gereken ibretlerle bezelidir. Bu müze rahmetli Menderes'in Yassıada'dayken mahpustayken hasretle yad ettiği yerde kurulmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devletimizi inşa ederken pek çok zorlukla karşılaştığımız bir gerçektir. Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP sadece zihniyet olarak değil, fiilen de faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Demokrat Parti ve Menderes dönemi Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli taşlarından birisidir. Darbe döneminde yaşananlar, ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onarılamaz yaralar açmıştır. O dönem Menderes'e yeteri kadar sahip çıkılamadı" diye konuştu.'1960 DARBESİ OLMASAYDI TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ YOLCULUĞU HANGİ İSTİKAMETTE OLURDU?'Erdoğan, Adnan Menderes ve arkadaşlarına yapılan ithamların bugün kendilerine yapıldığını ifade ederek "Dün kendi siyasi hırsları uğruna, ülkeyi Menderes'in idamına sürüklemekten çekinmeyenler hala aynı sinsilikler peşindeler. Dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamı yapıyorlarsa bugün farklı ithamlarla bize yöneltiyorlar. Şöyle bir geriye baktığında; 1960 darbesi olmasaydı Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hangi istikamette sürerdi diye sormak geliyor. Türkiye'yi siyasette ekonomide, güvenlikte felç etmeyi kafasına koyanların bitmeyen oyunlarıyla geçen yıllara üzülmemek elimizde değil. Ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak kararlılığa sahip olduğumuz bir döneme girdik" dedi. ÜMRAN MENDERES: UMARIM GENÇLERİMİZ DE BURAYI GEZERLERSöyleşiye katılan Adnan Menderes'in eşi Ümran Menderes, müzenin yapılmasını çok istediğini belirterek "Çok mutluyum. Çok arzu ediyordum bu müzenin yapılmasını. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirildi. Sayın bakanımızın emekleri çok fazla. Umarım gençlerimiz de burayı gezerler. Demokrasi için verilen mücadeleye şahitlik ederler. Ülkesini seven, çalışan bu değerli insanlarımızı rahmetle anmak istiyorum. Nur içinde yatsın. Bugün görseydi o da çok mutlu olurdu. Çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kaydetti.TORUNU ADNAN MENDERES: ADNAN MENDERES'İ GERÇEKTEN TANIYAN ÇOK AZ İNSAN VARMenderes'in torunu Adnan Menderes söyleşideki konuşmasında "Çok duygulandık heyecanlandık. Adnan Menderes adı yollarda, köprülerde, her yerde karşımıza çıkıyor. Maalesef Adnan Menderes'i gerçekten tanıyan, bu ülke için hissettiklerini ideallerini yapmak istediklerini bilen çok az insan var. Onu tanımak isteyenler için ortamların oluşması çok çok önemli" dedi.ERDOĞAN: BAŞBAKANLIK DÖNEMİ ÇOK ÇİLELİ GEÇİYORCumhurbaşkanı Erdoğan, söyleşiye katılan gençlerin sorularını da cevapladı. Erdoğan, gençlerin sorularına verdiği cevapta Menderes için "10 yıllık başbakanlık dönemi, yol ve dava arkadaşlarıyla beraber çok çileli geçiyor. Adnan Menderes ve arkadaşları 10 yılın içerisine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öyle her babayiğidin sığdıramadığı eserleri sığdırmışlardır. Onlar bizim için izdir. Bizler de o izleri takip ederek tarımda, ekonomide, ulaşımda atmamız gereken adımları atıyoruz. İnşallah tarımla beraber Karadeniz'de petrolümüzü de çıkardığımız andan itibaren durum çok farklı olacak" ifadelerini kullandı. HDP MİLLETVEKİLİ GÜZEL'İN PKK 'LI TERÖRİSTLE I: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZErdoğan, HDP milletvekili Semra Güzel 'in PKK'lı teröristle ortaya çıkan fotoğrafıyla ilgili yaptığı açıklamasında "Adımlarımızı attık. Geçenlerde konuşmamda da söyledim. 'Biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz' dedik. Hemen müracaatımızı yaptık. Onunla beraber 14 kişi var. Süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması için adım atıldı. Onun diğerlerinden dosyasını ayırıp, bir an önce adım atılsın diye Meclis Başkanı ile konuştum. Diğerlerinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreci başlatalım dedim. Meclis Başkanımızın da düşüncesi bu şekilde. Daha sonra yargı süreci başlayacak. Bunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.Ana muhalefet partisini de eleştiren Erdoğan, tek terörist kalıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Kandil ile ilgili ana muhalefetin başındaki zat, 'İktidara gelirsek başlarına geçireceğiz' diyor. İktidara gelemeyecek de... Şimdi bakıyorsunuz onlarla el ele hareket ediyor. O gün geldiğinde nasıl Kandil'i başlarına yıkacaksınız? Biz sürekli bombalıyoruz. Tek bunlardan terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli." dedi.SÜLEYMAN SOYLU: 15 TEMMUZ GERÇEKLEŞSEYDİ TARİHİ DEĞİŞTİRECEKLERDİCumhurbaşkanı Erdoğan, müzenin yapılışında emeği geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden müze hatırası olarak plaket alarak açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu talimatı 4 yıl önce verdiğiniz zaman bugün konuşmanızda söylediğiniz, 'Çine çayının altında keşke böyle bir müze yapılabilse' diye. Biz, 'Böyle bir müze yapılabilir mi?' diye baktık. Bekir Bey böyle bir imkanın olabileceğini söyledi ve bu adım talimatınızla başladı. Özellikle bu müzenin zenginleşmesi için fakat gördüğümüz şuydu. 27 Mayıs'tan sonra tarihi silmeye çalışmışlardı. Aklıma şu geldi. Eğer 17-25 Aralık ya da 15 Temmuz gerçekleşseydi tarihi değiştireceklerdi. ve sizin talimatınızla herkesin gayretiyle burada ufak bir tarih düzeltmesini yapmak istedik ve siz bunun en büyük boyutunu Yassıada'da yaptınız. Aslında bu meselelere sahip olan insanların yüreğinde bir kıvılcım meydana getirdiniz. İlk feribotun ismini Adnan Menderes koydunuz."