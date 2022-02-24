Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın operasyonunu reddediyoruz - Son Dakika
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın operasyonunu reddediyoruz

24.02.2022 14:09
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın operasyonunu reddediyoruz

Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Rusya Federasyonu'nu bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan, Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyon hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir" denildi.


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Rusya Federasyonu, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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