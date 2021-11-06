Üye Girişi
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)

06.11.2021 18:04
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)

Son dakika haberleri: BATMAN'I YATIRIMLARDAN MAHRUM BIRAKMAK İÇİN KİRLİ KAMPANYALAR YÜRÜTÜLDÜ'Batman'da toplu açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Dünya çapında önemli bir proje olan Ilısı Barajı'nın açılışını yaptıklarını belirterek, "Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için...

BATMAN'I YATIRIMLARDAN MAHRUM BIRAKMAK İÇİN KİRLİ KAMPANYALAR YÜRÜTÜLDÜ'

Batman'da toplu açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Dünya çapında önemli bir proje olan Ilısı Barajı'nın açılışını yaptıklarını belirterek, "Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü. Hamdolsun bu engellerin hepsini aşarak Batman'ı bu hizmete kavuşturduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Sizleri Allah için seviyorum" diye başladığı konuşmasında, "Elbette sadece Ilısu'yla yetinmiyoruz. Bugün kamu yatırımlarının ve OSB'deki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz. Resmi açılışlarını yaptığımız bu fabrikalar sayesinde şehrimize 4 bin ilave istihdam sağlanmıştır. Bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Yeni bir OSB'nin de kuruluşuna başladık" dedi.'36 FABRİKAYI HİZMETE AÇIYORUZ'Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunu, spor salonunu bugün hizmete açtıklarını belirten Erdoğan şunları söyledi: "440 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni, 112 acil istasyonunu, sağlık külliyesini, 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun dahil olduğu spor komplekslerini bugün hizmete açıyoruz. 36 fabrikayı hizmete açıyoruz. Raman Dağı tarafında yeni bir organize sanayinin kuruluşuna başladık. Batman tıpkı çevresindeki Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Mardin gibi yıllarca terör zulmünün altında acılar çekmiş bir şehrimizdir. Vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. 20 yıl öncenin Batman'ıyla bugünkü Batman'ı kıyasladığımızda, nereden nereye. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Batman terör zulmü altında acılar çekmiş, kayıplar vermiş bir şehirdir. Türkiye'nin 81 ilinin tamamını da aynı seviyede eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, spor gibi kamu alt yapılarıyla donattık. Köyünde, ilçesinde, ilinde hayatını sürdüren vatandaşların temel hizmetlerden yararlanabilmek için İstanbul'a, Ankara'ya gitmek zorunda kalmalarının önüne geçtik. Terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerinde zorla kurduğu vesayeti paramparça ettik. 19 yılda Batman'a 16 milyar liralık yatırım yaptık. Batman'daki çiftçilerimize 16 yılda 1 milyar liralık tarımsal destek verdik. Biz buyuz, biz eser üretiriz."'10 BÜYÜKELÇİ BİZE AKIL VERMEYE KALKIYOR'Terör örgütü yöneticilerinin kendilerine çözümü reddetmeleri konusunda baskı yapıldığını söylediğini hatırlanan Erdoğan, "Bu azgın ruhun devri artık sona ermektedir. Bay Kemal ne diyor, gelirse Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Bay Kemal bu millet bu devleti sana teslim eder mi?  HDP ve İYİ Parti'ye devlet teslim edilir mi? 10 tane Büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye kalkıyor. Bunlara en büyük desteği de içimizden birileri veriyor. Biz biriz beraberiz. Hep birlikte inşallah Türkiye'yiz. Ne Türkiye'nin ne bölgenin geleceğinde terör örgütünün yeri yoktur, olmayacaktır. Biz biriz beraberiz. Hep birlikte inşallah Türkiye'yiz. Ne Türkiye'nin ne bölgenin geleceğinde terör örgütünün yeri yoktur, olmayacaktır. Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır. Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız. 20 yıl öncenin Batman'ıyla bugünkü Batman'ı kıyasladığımızda, nereden nereye. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Batman terör zulmü altında acılar çekmiş kayıplar vermiş bir şehirdir. Türkiye'nin 81 ilinin tamamını da aynı seviyede eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, spor gibi kamu altyapılarıyla donattık. Köyünde, ilçesinde, ilinde hayatını sürdüren vatandaşların temel hizmetlerden yararlanabilmek için İstanbul'a, Ankara'ya gitmek zorunda kalmalarının önüne geçtik. Terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerinde zorla kurduğu vesayeti paramparça ettik. 19 yılda Batman'a 16 milyar liralık yatırım yaptık. Batman'daki çiftçilerimize 16 yılda 1 milyar liralık tarımsal destek verdik. Biz buyuz, biz eser üretiriz."PROGRAMA BAKANLAR DA KATILDIErdoğan'ın Batman ve Mardin programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Arif ARSLAN/Nurettin FİDANCAN


Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)
Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Batman, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2) - Son Dakika


Son Dakika

Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı 18:06 Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı Süper Lig'de tüm gözler bu maçta! Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi başladı 17:51 Süper Lig'de tüm gözler bu maçta! Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi başladı Sevgilisini öldüren 68'lik cani 17:18 Sevgilisini öldüren 68'lik cani "Polisi arayın" dedi, beklemeden bir daha tetiğe bastı
Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler 16:50 Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım 15:59 Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak 14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi 13:43 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı 13:29 Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı         
18:45
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır         
18:04
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak         
17:06
Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı         
16:06
Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi         
15:33
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi         
13:31
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Beyoğlu'nda genç kadını felç eden dayak! Bir söz etti, tanınmaz hale geldi Beyoğlu'nda genç kadını felç eden dayak! Bir söz etti, tanınmaz hale geldi         
11:47
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 19:08:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement