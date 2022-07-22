Son dakika haberi | HDP'li Gergerlioğlu Duhok'taki saldırının çözüme kavuşmasını istedi - Son Dakika
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Son dakika haberi | HDP'li Gergerlioğlu Duhok'taki saldırının çözüme kavuşmasını istedi

22.07.2022 11:52
Son dakika haberi | HDP'li Gergerlioğlu Duhok'taki saldırının çözüme kavuşmasını istedi

Son dakika haberi... HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde çarşamba günü gerçekleşen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı anımsattı.

Saldırının ardından Irak hükümetinin saldırıyı Türkiye'nin gerçekleştirdiğine yönelik açıklamaları olduğunu aktaran Gergerlioğlu, "Türkiye ise bunu reddediyor. O zaman bu füzeleri kim attı?" diye sordu.

Gergerlioğlu, "ikinci Roboski vakasıyla karşı karşıya olduklarını" ileri sürerek, "Milli Savunma Bakanı, 'Bizim bu işte dahlimiz yok.' diyor. Fakat o bölgede operasyon var. O sırada yapılan atışlar mutlaka kayıtlarda vardır. Yaşanan muğlaklığın etkin bir soruşturma ile ortaya dökülmesi gerekiyor." dedi.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Duhok, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi | HDP'li Gergerlioğlu Duhok'taki saldırının çözüme kavuşmasını istedi - Son Dakika

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