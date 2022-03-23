Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti

23.03.2022 20:35
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti'ni kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti'ni kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş-Raportörleri Heyeti'ni Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında kabul etti. Bakan Soylu ile heyet arasındaki görüşme basına kapalı şekilde devam etti. - ANKARA

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Konseyi heyetini kabul etti - Son Dakika


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