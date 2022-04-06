Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi - Son Dakika
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi

06.04.2022 17:48
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi

Son dakika politika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikleri izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikleri izledi.

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ulus Atatürk Anıtı'nda özel harekattan, görev köpeklerine, kriminalden, polis arama kurtarma birimlerine kadar birçok birimin yer aldığı etkinlik düzenlendi. Ayrıca programda Polis Bandosu ve Polis Korosu tarafından konser verdi ve eski polis kıyafetleri sergilendi.

İçişleri Bakanı Soylu da etkinlik alanına gelerek bir etkinliği izledi. Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet etti. - ANKARA

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Süleyman Soylu, Atatürk Anıtı, Polis, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi - Son Dakika


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