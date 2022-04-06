Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikleri izledi.

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ulus Atatürk Anıtı'nda özel harekattan, görev köpeklerine, kriminalden, polis arama kurtarma birimlerine kadar birçok birimin yer aldığı etkinlik düzenlendi. Ayrıca programda Polis Bandosu ve Polis Korosu tarafından konser verdi ve eski polis kıyafetleri sergilendi.

İçişleri Bakanı Soylu da etkinlik alanına gelerek bir etkinliği izledi. Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet etti. - ANKARA