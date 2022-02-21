Üye Girişi
Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu - Son Dakika

Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu

21.02.2022 15:11
Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu

Son dakika politika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümeti bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Başbakan Sucuoğlu'nun listesinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu yer aldı. - LEFKOŞA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu Son dakika haber! KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu Son dakika haber! KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu Son dakika haberi... KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu Son dakika haberi... KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu

cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Faiz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Artan elektrik zamları sonrası vatandaş çileden çıkmıştı! Şimdi yeni düzenleme geliyor
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:24:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement