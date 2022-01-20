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Son dakika haberi! Ömer Çelik: Teröre karşı en güçlü mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir - Son Dakika

Son dakika haberi! Ömer Çelik: Teröre karşı en güçlü mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir

20.01.2022 11:46
Son dakika haberi! Ömer Çelik: Teröre karşı en güçlü mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sayın Akşener'in 'teröristbaşının serbest bırakılacağını' iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözleri kınadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kullanılan sözlerin kabul edilemez olduğunu belirten Çelik "Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir. Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sayın Akşener'in 'teröristbaşının serbest bırakılacağını' iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır. Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur İttifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ KARARLIDIR'Çelik, muhalefetin Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/ YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar. Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir. Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır."


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Cumhur İttifakı, Ömer Çelik, AK Parti, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Ömer Çelik: Teröre karşı en güçlü mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir - Son Dakika


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