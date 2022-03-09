Son dakika haberi! ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı transferini desteklemediğini söyledi - Son Dakika
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Son dakika haberi! ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı transferini desteklemediğini söyledi

09.03.2022 23:42
Son dakika haberi! ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı transferini desteklemediğini söyledi

Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı basın sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya MİD-29 savaş uçağı transfer etme fikrini desteklemediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı basın sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya MİD-29 savaş uçağı transfer etme fikrini desteklemediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı basın sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında düzenlenen bir basın toplantısında, ABD'nin MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferini desteklemediğini söyledi. Kirby yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Polonya'lı mevkidaşı Mariusz Baszczak ile Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı hakkında görüştünü ve bu görüşme sırasında ABD'nin Polonya'nın aksine savaş uçaklarının Ukrayna'ya transfer edilmesi konusundaki kararı desteklemediğinden bahsedilğini belirtti.

Kirby konuşmasında, "İlk olarak, Savunma Bakanı Llyod Austin'in bu sabah, Polonya'nın ülkedeki ABD birliklerine verdiği olağanüstü destek için Polonyalı meslektaşına teşekkür etti. Bakan Austin, önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak olan NATO Savunma Bakanları toplantısına bizzat katılmayı ne kadar çok istediğini açıkça belirtirken ayrıca Bakan Blaszcazak ile Ukrayna'ya MİG-29 uçağı gönderme önerisini tartışma şansı buldu. Bakan Austin, Şu anda Ukrayna kuvvetlerine ek savaş uçaklarının transferini desteklemediğimizi vurguladı." dedi.

Kirby yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın savunmasını desteklemenin en iyi yolunun, onlara Rus saldırganlığını yenmek için en çok ihtiyaç duydukları silahları ve sistemleri sağlamak olduğuna inanıyoruz. Özellikle, anti-zırh ve hava savunması. Diğer uluslarla birlikte onlara bu silahları göndermeye devam edebiliriz" dedi.

Kirby, "Ukrayna hava kuvvetleri şu anda tam olarak görevlendirilmiş yetenekli uçaklara sahiptir. Ukrayna'ya ek uçak eklemenin Ukrayna hava kuvvetlerinin etkinliğini önemli ölçüde değiştirmesinin muhtemel olmadığını değerlendiriyoruz. Bu nedenle, MİG-29'ların transferinden elde edilen kazancın düşük olacağına inanıyoruz." dedi.

Kirby, "Son olarak istihbarat topluluğu, MİG-29'ların Ukrayna'ya transferinin yanlış olabileceğini ve Rusya ile NATO arasında askeri bir tırmanma olasılığını arttırabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle MIG-29'ların Ukrayna'ya transferini de yüksek riskli olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kirby, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek için alternatif opsiyonlar aradığını söyleyerek, "Ukrayna ordusunu savaşlarında desteklemek için çok daha uygun alternatif seçenekler var. Bu seçenekleri takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kirby yaptığı açıklamada, Polonya'nın Ukrayna'ya yardım etmenin yollarını aramaya devam etme konusundaki istekliliğinden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Binlerce askerimizi ağırlamaya devam eden ve 1 milyondan fazla Ukraynalıyı ağırlayan Polonyalı müttefiklerimizin üstün desteği ve işbirliği için minnettarız. Polonya cömertliğini tüm dünyaya açıkça sergiliyor. Polonya ile inanılmaz düzeyde destek ve işbirliğindeki ortaklığımızı derinleştirmenin yollarını keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı transferini desteklemediğini söyledi - Son Dakika


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