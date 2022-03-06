Son dakika haberi! Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 2 bin 500'ü aştı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 2 bin 500'ü aştı

06.03.2022 18:09
Son dakika haberi! Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 2 bin 500'ü aştı

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya'da savaş karşıtı düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınanların sayısının 2 bin 500'ü aştığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya'da savaş karşıtı düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınanların sayısının 2 bin 500'ü aştığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 11'inci gününde de saldırılar devam ederken, Rusya'da da savaş karşıtı gösteriler sürüyor. Rus ordusunun Ukrayna'dan geri çekilmesini isteyen göstericilere, Rus polisi sert müdahale etti. Rusya'nın 48 ayrı kentinde yapılan savaş karşıtı gösterilerde polis, bazı göstericileri yerlerde sürüklerken, bazılarını da copladı. Yaşanan arbedeler sırasında bazı göstericilerin yaralandığı öğrenilirken, bugün itibariyle ülkede gözaltına alınan kişi sayısının 2 bin 500'ü aştığı duyuruldu.

Başkent Moskova, St. Petersburg ve Novosibirsk kentlerinde de gözaltına alınan kişilerin sayısındaki fazlalık dikkat çekerken, Moskova'da 753, St. Petersburg'ta 350, Novosibirsk'te 278 kişinin şuan gözaltına tutulduğu ve bu sayının daha da artmasının beklendiği aktarıldı. - MOSKOVA

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Moskova, Ukrayna, Savaş, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 2 bin 500'ü aştı - Son Dakika


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